Aos 101 anos de idade, Orlando Drummond é vacinado no Rio de Janeiro

31/01/2021 | 16:10



A liberação do uso emergencial das vacinas CoronaVac e ASD1222 foi realizada no dia 17 de janeiro de 2021 pela Anvisa. Desde então, o país vem se organizando para que a primeira parcela da população seja imunizada contra a covid-19.

Nesta primeira fase, apenas profissionais da saúde, membros do grupo de risco e indígenas irão ser vacinados. No mundo das celebridades, Orlando Drummon já garantiu a sua primeira doce e tomou a CoranaVac.

O ator de 101 anos de idade compartilhou este momento incrível em suas redes sociais e escreveu na legenda da publicação:

Algumas coisas me levaram até os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho e o amor. Mas, além de tudo isso, sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram até aqui. Sempre me vacinei e sou um abençoado por ser o representante dos idosos com mais de 99 anos que seraÌ?o vacinados no Rio de Janeiro!