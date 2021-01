Após confusão no BBB21, Projota se propõe a pagar terapia para Lucas Penteado

31/01/2021 | 16:10



Como você viu, Lucas Penteado deu o que falar na última sexta-feira, dia 29, ao se desentender com diversos participantes do BBB21 na festa de Herança Africana. Após a confusão, Projota sentou para conversar com o ator sobre o comportamento que ele está tendo dentro da casa.

- Eu abomino as atitudes que você está tendo. A forma que você falou comigo, botando dedo na minha cara. Isso não existe, mano. Eu consigo controlar minhas atitudes, coisa que você não consegue, falou o rapper.

Em alguns discursos de Lucas, ele afirmou que estava tentando fazer uma revolução. O cantor rebateu, expondo sua opinião.

- Chegar daquele jeito, falando que a gente tinha que fazer esse bagulho, falando que você era a revolução? A minha revolução é colocar minha cara nesse bagulho e sorrir, e ser feliz. Minha revolução vem desse jeito. Seria louco mesmo. Chegar na final e ter três negros, mas não desse jeito. Para mim, não desse jeito. A gente está aqui dentro faz seis dias e você pirou.

Projota também falou que os outros participantes estavam receosos e que as sisters chegaram a tremer por conta das atitudes do ator.

- Você foi estúpido ontem, mano. Existe muita luz dentro de você, mas eu não sei porque ontem você foi por esse caminho. Você magoou real as pessoas, tá ligado? As pessoas se sentiram acuadas, as pessoas ficaram com medo de você. Você entende que não foi por conta da cor da sua pele? As pessoas te amavam até ontem à noite.

Antes de encerrar a conversa, o rapper sugeriu que Lucas buscasse ajuda com sua espiritualidade e ofereceu pagar terapia para o ator, se fosse necessário. Lucas agradeceu pelas palavras e disse que vai refletir sobre o assunto.