Flagrado na decisão da Libertadores, Bruno Covas se defende em rede social

Da Redação



31/01/2021 | 15:55



Flagrado na decisão da Libertadores da América, entre Palmeiras e Santos, que ocorreu ontem no Maracanã, no Rio de Janeiro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), escolheu uma rede social para se defender das críticas.

Após ser flagrado em meio à torcida, acompanhado de seu filho, o tucano declarou que decidiu tirar licença de três dias, sem remuneração, para acompanhar a partida final do campeonato e que deu o bicampeonato para o Palmeiras. Bruno Covas é torcedor do Santos.

“Depois de 24 sessões de radioterapia meus médicos me recomendaram 10 dias de licença para recuperar as energias. Isso foi até a última quinta (feira), 28 de janeiro. Resolvi tirar mais três dias de licença não remunerada para aproveitar uns dias com meu filho. Fomo ver a final da Libertadores da América no Maracanã, um sonho nosso. Respeitamos todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias do Rio de Janeiro”, declarou Bruno Covas por meio de postagem no Instagram.

Toda a polêmica se deu, pois o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), em meio à pandemia da Covid-19, decretou fase vermelha do Plano São Paulo, incluindo a Capital. Dessa forma, somete serviços considerados essenciais permanecem em funcionamento normal. Bares, restaurantes, casas de shows devem permanecer têm que fechar às 20h e não pode receber clientes, a não ser para retirada e entrega de produtos e mercadorias.

Na postagem do prefeito no Instagram, muitos seguidores criticaram a atitude do prefeito e cobraram “coerência”, já que a Capital se encontra praticamente fechada devido pandemia do novo coronavírus.

“Mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal. Todos dentro do esta´dio poderiam estar la´. Menos eu. Quando decidi ir ao jogo tinha cie^ncia que sofreria cri´ticas. Mas se esse e´ o prec¸o a pagar para passar algumas horas inesqueci´veis com meu filho, pago com a conscie^ncia tranquila”, alegou o tucano.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura de São Paulo, a Capital registra 564.719 casos da doença desde o início da pandemia e 17.277 mortes.