31/01/2021 | 15:10



Luana Piovani recentemente revelou quem é o seu atual namorado, agora não está mais ligando para as câmeras e decidiu encarar de vez a ideia de ser mais livre e aparecer com ele nos lugares públicos. A atriz foi flagrada em um bate-papo ao lado do namorado com um rapaz em um hotel luxuoso no Rio de Janeiro.

Em um determinado momento a atriz que estava usando uma regatinha preta com biquíni por baixo, quase olhou para os fotógrafos, mas fez que não viu os flashs.

E aparentemente o papo entre eles estava realmente bom porque não demorou muito para ela voltar e continuar o assunto.