Neymar Jr. nega festa de aniversário e fala sobre cancelamentos virtuais

31/01/2021 | 15:11



Como você viu, o jornal Extra divulgou que Neymar Jr. não estava satisfeito em apenas aglomerar os amigos e conhecidos durante a virada do ano, e estava planejando uma festa de aniversário em Paris.

E no último sábado, dia 30, o jogador foi até as suas redes sociais para falar sobre o assunto e demonstrou um tanto de insatisfação. No Twitter Neymar Jr. desabafou:

Já que começou a rolar fofoca errada da nossa maravilhosa imprensa brasileira. Não haverá festa nenhuma! E quem começou com essa fofoca, vai procurar o que fazer e me deixa... eu hein!

Além disso, você já deve ter visto também que o craque virou um verdadeiro comentarista sobre Big Brother Brasil 21 e está adorando a edição para compartilhar tudo o que pensa do confinamento em suas redes sociais.

Durante uma de suas publicações também no Twitter, Neymar aproveitou para fazer uma interação com o comediante, Rafael Portugal, que trabalha em alguns quadros do BBB 21 e falou sobre a possibilidade de ser confinado e a onda até de cancelamentos virtuais.

Me leva. Quero ir para ser cancelado. Já estou acostumado com isso mesmo (risos).