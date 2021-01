Foto de topless de Mariana Rios divide opiniões na internet

31/01/2021 | 15:11



Mariana Rios deu o que falar no último sábado, dia 30! A atriz, que está curtindo as férias em Pedra do Patacho, Alagoas, compartilhou uma foto de topless, cobrindo os seios com pétala de flores.

Apesar das milhares de curtidas, a publicação dividiu opinião entre os seguidores.

Acho que não precisa expor tanto, escreveu uma seguidora.

Precisa se expor desse jeito? Quem quer aparecer demais acaba se lascando! Deve ser falta de trabalho, porque voz ela tem muita!, comentou outra.

Por outro lado, também teve muita gente que amou a foto! E maravilhosa foi o elogio que liderou os comentários da postagem.

A verdadeira definição de sexy sem ser vulgar, elogiou uma fã.

Como você viu, Mariana foi recentemente apontada como affair de Luan Santana, mas negou os boatos.