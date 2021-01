Homem morre após se afogar na represa Billings

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/01/2021 | 15:09



Um homem de 26 anos morreu afogado depois que entrou na Represa Billings, na Avenida Albertino Pinoti, 100, no Riacho Grande, em São Bernardo. O jovem, que não teve a identidade revelada, era morador de Mauá.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h e enviou quatro viaturas para efetuar resgate.

O homem chegou a ser resgatado com vida e a equipe iniciou procedimentos de primeiros-socorros e encaminhou a vítima para o PS (Pronto Socorro) Central de São Bernardo.

O homem deu entrada na unidade em quadro de parada cardiorrespiratória e morreu às 11h05.

O corpo da vítima foi conduzido para o IML (Instituto Médico-Legal) de São Bernardo.

ANOS ANTERIORES

Somente em 2020, 17 pessoas morreram afogadas no Grande ABC. Em 2019, o número de pessoas que se afogaram na região alcançou 30 vítimas, sendo que 25 foram resgatadas já sem vida. Em 2018, foram 35 óbitos.

ORIENTAÇÕES

A recomendação é que as pessoas nadem apenas em lugares onde o banho é permitido e tenha a presença de salva-vidas, além de respeitar as placas de advertência e evitar nadar próximo a barcos e outras embarcações. A água deve ficar na altura do joelho e é necessário evitar nadar em águas profundas.

Caso veja alguém se afogando, é recomendado acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pois é arriscado tentar salvá-la sem treinamento. O ideal é tentar jogar um objeto para que a vítima possa boiar ou uma corda.