Obituário - 01 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

- Angelina Gomes, 85. Natural de Caldas (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracança, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

- Catarina Rodrigues Medeiros, 85. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo,

- Margarida Luiza da Conceição, 84. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

- Maria Aparecida dos Santos Ribeiro, 81. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

- Newton da Silva Pinto, 78. Natural de Indiana (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 29, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

- Alberto Mituyoshi Kitamura, 67. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

- Elza Gonçalves Ribeiro, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

- Mário Rodrigues da Silva, 65. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

- Clovis Esteves, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

- Vilma Lúcia Vieira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Professora. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

- Willians Gonçalves Soares, 58. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pintor. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

- Luiz Celso Collim Junior, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Motorista de aplicativo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

- Maria de Lourdes, 89. Natural de Portugal. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

- Osmar Marques Mendonça, 86. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28, em Diadema. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

- Luis dos Santos, 90. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

- Juventino Soares Gondin, 89. Natural de Guanhães (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

- José Marques de Oliveira, 89. Natural de Abre Campo (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

- Antonia Geroncio de Lira, 85. Natural de Goiana (Pernambuco). Residia no Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal.

- Maria Aparecida da Silva dos Santos, 82. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

- Argemira de Paula Rafael, 79. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo, Capital. Dia 28. Em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

- Ceci Tiodosio da Silva, 70. Natural de Jucati (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

- Maria Lourenço da Silva, 67. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

- Edison José Albuquerque, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

- Nailton Moreira Moreno, 64. Natural de Poções (Bahia). Residia no Eldorado. Dia 28. Vale da Paz.

- Jorandir Pereira, 62. Natural de Lobato (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

- Alidéia Carla Silva Pereira, 53. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

- José Barbosa da Silva, 52. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

- Davi Antonio da Silva, 49. Natural de Diadema. Residia na Vila São Vicente, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

- Alexsandro Gomes Jerônimo, 21. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.