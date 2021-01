Obituário - 31 de janeiro de 2021

Ademir Medici

31/01/2021 | 13:17



SANTO ANDRÉ

Orlanda Dalacqua Penha, 91. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Cappay Teram, 90. Natural de Franca (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Ferreira dos Reis, 89. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.

Rosária Costa Gomes, 85. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Therezinha Feitoza Evangelista, 85. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia na Vila Ivone, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Zeine de Oliveira Lima, 81. Natural de Juquiá (São Paulo). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.

Maria Inês Valadares Maia, 81. Natural de Matozinhos (Minas Gerais). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Alves de Oliveira, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Ciras, em Itapevi (São Paulo). Dia 28, em Santo André. Cemitério Alpha Campus, em São Paulo.

Amabile Piagentini Ferreira dos Santos, 70. Natural da Itália. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Osvaldo Augusto Pereira, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 27, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adeilda Maria Oliveira da Silva, 60. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo, Capital. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Airton Koyanaigi, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Feirante. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Wagner Pegoraro, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miriam da Costa Souza, 58. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Ajudante geral. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Elvira Vicuna Guevara, 93. Natural do Chile. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Yolanda Zaparolli Larangeira, 98. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Osmar Marques Mendonça, 86. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Maria do Socorro de Lira, 80. Natural de São José de Piranhas (Pernambuco). Residia no bairro Mauá, em São Caetano, Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Zilá Cruz de Moraes, 85. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal

Amarilhas Leão de Crvalho, 84. Natural de Itaverava (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Vale da Paz.

Moacir Monteiro de Oliveira, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Francisca Lauriano Alves, 80. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Cemitério Municipal.

Cícero Lopes de Mendonça, 77. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Alcides Peres Garcia, 74. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Vale da Paz.

Romoaldo Aparecido Barbosa da Conceição, 72. Natural de São Paulo, Capital, Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 27, Vale da Paz.

Maria Lourenço da Silva, 67. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal.

Neide Ramos de Almeida, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Vale da Paz.

Daniel Lopes Guimarães, 19. Natural de Santo André. Residia no bairro Independência. Dia 27. Cemitério do Carmo II, em São Paulo, Capital.



M A U Á

Alice dos Santos Ferrari, 94. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Antonio de Oliveira Filho, 87. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no Jardim Bandeirantes, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Albertina Escarabel Ribeiro, 86. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no Jardim Haideè, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Maria Felisberta dos Santos, 80. Natural de Ervalha (Minas Gerais). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Francisca Ferreira da Silva, 80. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Etelvina Alves Ferreira, 78. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Valdemar Borges Leal, 74. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Expedito Cícero dos Santos, 73. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Glória Honório Sales, 72. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Jaime Devide, 67. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Manuel Alves Queiroz, 62. Natural de Itaporanga (Paraíba). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Vicente Paula de Almeida, 58. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Andrade, 56. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Maria Pereira da Rocha, 55. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Miguel Marques Ferreira, 55. Natural do Alto Piquiri (Paraná). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 27, em Mauá. Cemitério São José, no Alto Piquiri (Paraná).

Josefa Silvania Santos Silva, 54. Natural de Dois Riachos (Alagoas). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Valéria dos Santos Baccon, 51. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

José Soares dos Reis, 50. Natural de Manga (Minas Gerais). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Pedro Aragão Ribeiro Neto, 47. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Clodoaldo Alves de Oliveira, 47. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Fernanda Santos Barbosa, 18. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Claudio Bernardes de Lima, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Felipe de Jesus Santos, 51. Natural de Paratinga (Bahia). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.