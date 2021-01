Meghan Markle e príncipe Harry mudam nomes em certidão de nascimento de Archie - e isso é visto como afronta contra Kate Middleton e príncipe William

31/01/2021 | 13:10



Eita! Meghan Markle e príncipe Harry mudaram seus nomes da certidão de nascimento do filho, Archie Harrison, e pessoas próximas acham que esse gesto foi feito para afrontar príncipe William e Kate Middleton. Segundo informações do The Sun, no documento, registrado em 17 de maio de 2019, 11 dias após o nascimento do bebê, estavam escritos os seguintes nomes: Sua Alteza Real Henry Charles Albert David Duque de Sussex e Rachel Meghan Sua Alteza Real Duquesa de Sussex.

No dia 5 de junho daquele mesmo ano, período em que surgiram rumores de uma rixa dentro da realeza, o documento foi alterado e trouxe novos nomes: Sua Alteza Real Príncipe Henry Charles Albert David Duque de Sussex e Sua Alteza Real Duquesa de Sussex - sem o nome de Meghan.

O gesto, que nunca aconteceu antes na história da família real, pode ser visto como como uma afronta, já que na certidão de nascimento dos filhos de Kate, o nome da Duquesa de Cambridge está registrado. Porém, pode ser apenas um gesto de Harry para poder homenagear a mãe, Lady Di, que sempre usou o título Sua Alteza Real, a Princesa de Gales.

Dickie Arbiter, ex-secretário de imprensa da Rainha Elizabeth II, opinou:

- Talvez essa fosse uma parte inicial do plano deles, disse, fazendo referência à saída do casal da família real que aconteceu no começo de 2020.

Lady Colin Campbell, que identificou essa mudança na certidão, disse:

- É extraordinário e levanta todos os tipos de questões sobre o que os Sussex estavam pensando.

Já a especialista Ingrid Seward também deu sua opinião:

- Para um membro da realeza, alterar uma certidão de nascimento não tem precedentes, mas remover nomes próprios é notável. Talvez este seja outro sinal de que eles estavam desesperados para fazer algo diferente dos Cambridges.