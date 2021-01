Temporada do Palmeiras invadirá Paulista e vai terminar com 10 jogos em 34 dias

31/01/2021 | 12:15



A espetacular temporada do Palmeiras criou um desafio para os responsáveis pela confecção do calendário do futebol. Classificado para todas as finais das competições que disputou, o time campeão paulista e da Libertadores vai entrar em campo para a final de um torneio de 2020 quando as competições de 2021 já tiverem começado.

Isso ficou determinado com a conquista do título da Libertadores pelo time no sábado, com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. Como o time viajará em breve para a disputa do Mundial de Clubes no Catar, a decisão da Copa do Brasil precisou ser adiada.

Ao invés de enfrentar o Grêmio em 11 e 17 de fevereiro, os confrontos agora vão acontecer em 28 de fevereiro e 7 de março. O duelo de ida será na Arena do Grêmio, com o confronto de volta marcado para o Allianz Parque.

Para essas datas, o Palmeiras já tem compromissos agendados pelo Campeonato Paulista de 2021. A tabela previa que o time enfrentaria o São Caetano, em casa, e o Corinthians, como visitante, nessas datas-base. Agora, a Federação Paulista de Futebol precisará fazer ajustes no calendário da sua competição.

Certo mesmo é que a temporada do Palmeiras vai terminar apenas com a próxima já começada. E incluindo viagens de ida e volta ao Catar, a decisão da Copa do Brasil e os últimos compromissos do Brasileirão, o time vai fechá-la com 77 jogos disputados.

Mais do que isso, disputará os seus últimos 10 jogos em um período de 34 dias. A maratona terá continuidade na próxima terça-feira, com duelo com o Botafogo, pelo Brasileirão, em casa. Depois, serão dois jogos pelo Mundial. Na volta, mais cinco compromissos pela Série A e as decisões da Copa do Brasil.

A classificação do Palmeiras ao Mundial tem afetado até mesmo as competições. Em 11 de janeiro, a CBF adiantou que mudaria a data da rodada final do Brasileirão para 25 de fevereiro, uma quinta-feira, caso o time alviverde fosse ao Catar. Isso, agora, terá de ser ajustado.

O Palmeiras já entrou em campo 67 vezes na temporada 2020, com 36 vitórias, 20 empates e 11 derrotas. O time foi campeão paulista, da Libertadores, é finalista da Copa do Brasil, está em quinto lugar no Brasileirão e vai disputar o Mundial de Clubes. O clube usou 40 jogadores, com Weverton e Willian sendo os mais aproveitados - 60 partidas. E Luiz Adriano é o artilheiro com 20 gols marcados.

RECOPA - A conquista da Libertadores também assegurou a presença do Palmeiras na Recopa, disputada em dois jogos contra o vencedor da Copa Sul-Americana, o Defensa y Justicia. Inicialmente, a Conmebol previa a disputa desses jogos em 10 de fevereiro e 3 de março. Mas uma nova tabela será definida pela confederação.

Confira como será o calendário do Palmeiras até o fim da temporada:

02/02 - Palmeiras x Botafogo (Brasileirão - C)

07/02 - Palmeiras x Tigres ou Ulsan Hyundai

11/02 - Palmeiras no Mundial (Final ou disputa do 3.º lugar)

Data a definir - Palmeiras x Fortaleza (Brasileirão)

17/02 - Coritiba (Brasileirão - F)

19/02 - São Paulo (Brasileirão - F)

21/02 - (Data-base) - Palmeiras x Atlético-GO (Brasileirão)

25/02 - (Data-base) - Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão)

28/02 - Grêmio (Copa do Brasil - F)

07/03 - Grêmio (Copa do Brasil - C)