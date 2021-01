Luísa Sonza fala sobre início de carreira: - Trabalhei dez anos em banda de casamento

31/01/2021 | 12:10



No último sábado, dia 30, foi ao ar o programa Altas Horas, que contou com a participação de Luísa Sonza, Cleo, Marcos e Belutti e Padre Fábio de Melo. Acompanhada da exibição do clipe, a cantora fez a primeira apresentação de Modo Turbo na televisão, mas sem a presença de Pabllo Vittar e Anitta.

Além disso, questionada por Serginho Groisman, Sonza falou sobre o início da carreira e suas referências no canto.

- Como eu comecei a cantar em banda de casamento e eu trabalhei dez anos em banda de casamento, bebi de todas as fontes. Eu acho que, hoje eu dia, acabo misturando tudo isso e sou meio que resultado dessa mistura.

Para 2021, Luísa revelou que possui planos de lançar um novo álbum - que está quase pronto - e que pretende trabalhar em projetos com sonoridades diferentes, mas sem abandonar o pop.