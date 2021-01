Fábio Jr. está acompanhando o BBB pela primeira vez e fala sobre jeito emocional do filho: - Quem será que ele puxou?

31/01/2021 | 10:11



Com a estreia do BBB21, uma das maiores surpresas foi o fato de Fiuk ser um dos participantes! O ator e cantor, fruto do relacionamento de Fábio Jr. e Cristina Kartalian, faz parte do grupo Camarote do reality show da TV Globo, e surpreendeu os fãs ao chorar algumas vezes durante o programa. Além disso, internautas repreenderam a forma como ele tratou as sisters Juliette e Carla Diaz.

E justamente falando sobre esse lado mais emocional, Fábio Jr., que está assistindo ao programa pela primeira vez para acompanhar o filho, contou um pouco mais sobre a personalidade dele!

- Filipe [nome verdadeiro de Fiuk] é tímido e tem esse jeito mais emocional de ser. Quem será que ele puxou? Fora que o moleque está bonito, né [risos]. Ele está mandando bem! Acho que o que encanta nele é esse jeito de menino que fala com o coração, disse, segundo informações do jornal Extra.

Em seguida, ele acrescenta:

- Estou gostando de ver meu filhote, é diferente ver seu filho no BBB? Estranho, sei lá, mas está bacana!

Quem também falou sobre Fiuk foi Cleo, meia-irmã do ator! A cantora deu sua opinião sobre esse encantamento que surgiu sobre ele logo no começo do programa:

- É difícil analisar isso porque vai muito do que está dentro da cabeça de cada pessoa. Eu acho que como figura pública, naturalmente existe uma fantasia a respeito da pessoa, a qual fica no imaginário do público. Ele cresceu aos olhos de todos e como é esse cara do bem, que expõe os seus sentimentos e não tem vergonha disso, que é carinhoso e atencioso acho que pode ajudar a criar esse encantamento.

Vale citar que, por meio do Stories, Cleo também havia dado a sua opinião em relação a algumas das atitudes de Fiuk que estão sendo consideradas erradas nas redes sociais:

- Nesses dois dias que eu fiquei sem assistir, e eu dei uma atualizada agora, eu tô vendo que tem um monte de gente sendo cancelada. E eu já falei isso antes, eu não sou a favor dessa política. Eu acho que as pessoas erram, se desconstroem, tá todo mundo em um processo e a gente tem que cada vez mais entender isso. Em relação ao meu irmão, eu não concordo com a forma como ele tratou a Juliette. Achei muito errado. E muita gente resolveu implicar com ela, mas obviamente o Filipi sendo um homem, a imagem dele falando com ela fica mais agressiva, mais intimidadora. Eu não vou passar pano para as atitudes erradas dele, mas eu também não vou cancelar ele porque eu não acredito nisso. E eu acho que a gente tem que estar aqui para as pessoas que a gente ama quando elas erram.