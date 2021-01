Palmeiras cancela trio elétrico que faria para comemorar o título da Libertadores

31/01/2021 | 00:34



O Palmeiras anunciou que não colocará os seus jogadores e a comissão técnica em um trio elétrico próximo ao CT do clube para comemorar o título da Copa Libertadores, como chegou a estar programado. A razão para o cancelamento são as preocupações com aglomerações em meio à pandemia de covid-19 no Brasil.

A intenção era que o ônibus do clube levasse os atletas diretamente do aeroporto de Guarulhos para a Academia de Futebol. De lá, sairia o trio elétrico para fazer a festa com a torcida alviverde pelas ruas de São Paulo. O clube preparou festa parecida para comemorar o título do Campeonato Brasileiro de 2018, que foi garantido após uma vitória aobre o Vasco no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, o Palmeiras solicitou a liberação ao longo da semana, mas a ideia foi rejeitada pela corporação por conta do aumento do número de casos de covid-19. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, o clube chegou comunicar a imprensa que haveria um trio elétrico na Academia para que os jogadores pudessem comemorar o título com a torcida, o que acabou não podendo ser realizado.

Apesar disso, a torcida palmeirense se aglomerou em ruas próximas ao Allianz Parque para ver a final e comemorar a vitória. A esquina das ruas Palestra Itália e Caraíbas teve milhares de presentes assistindo a partida com o Santos. Canais de televisão também mostraram dezenas de torcedores próximos ao aeroporto de Guarulhos, aguardando o desembarque dos jogadores, e à Academia de Futebol.

O jogo entre Palmeiras e Santos no Maracanã foi fraco e com poucas chances de gol, mas o time alviverde conseguiu ser certeiro: marcou o tento da vitória e do título com Breno Lopes, de cabeça, aos 53 minutos do segundo tempo.