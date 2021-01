Torcedores do Palmeiras lotam avenida em São Caetano

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/01/2021 | 23:18



Ao final do jogo de Palmeiras e Santos, pela Copa Libertadores, na noite deste sábado, 30, torcedores do Palmeiras - bicampeão do campeonato - se aglomeraram na avenida Goiás, em São Caetano. Pelo menos 500 pessoas participaram da celebração, muitas delas sem máscara.



Mais cedo, o Diario flagrou pessoas já se reunindo em bares abertos para assistirem o jogo, contrariaindo inclusive, o decreto do Plano São Paulo, que colocou comércios não essenciais na Fase 1 (vermelha), mais restritiva do Plano, aos finais de semana, ou seja, bares não poderiam funcionar.



Segundo relatos e vídeos que circulam pelas redes sociais, torcedores ainda subiram em ônibus municipais para celebrar a conquista.