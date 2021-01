Grande ABC contabiliza 15 novas mortes por Covid-19

Da Redação



30/01/2021 | 22:35



O Grande ABC registrou ontem mais 15 mortes pelo novo coronavírus. Dez delas foram em Santo André e o restante em São Bernardo. Até o momento, 4.033 pessoas perderam a vida para a Covid-19 na região.

Já o Estado registrou, por hora, ontem, 544,4 novos casos e 9,6 novas mortes de média. Foram confirmados 13.067 novas infecções e 232 óbitos, patamares similares aos do dia anterior. Com estes números, já são 52.954 fatalidades e 1.773.024 casos durante toda a pandemia. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – são de 68,9% na Grande São Paulo, que inclui o Grande ABC, e 69,4% no Estado.

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.279 mortes e 58.462 novos casos. O acréscimo leva o País a 223.495 mortes registradas e 9.176.975 casos confirmados da doença. Já o número relativo aos recuperados ultrapassou a barreira de 8 milhões de recuperados (8.066.603).