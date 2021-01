Tarde de sábado é a mais quente do ano em São Paulo e no Rio de Janeiro

30/01/2021 | 19:19



A cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente do ano até o momento, neste sábado (30), com temperatura acima dos 33°C, de acordo com dados parciais das estações meteorológicas da prefeitura. A umidade relativa do ar na capital paulista atingiu valores próximos aos 30%.

No Rio de Janeiro, também houve recorde de temperatura para o ano: segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em alguns pontos da cidade foi registrada máxima de 40,2°C. Ontem (29), a capital fluminense já havia registrado calor de 40°C.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), os próximos dias na capital paulista continuam com sol e calor. Amanhã (31), a previsão é de mínima de 22°C e máximas que podem passar de 32°C. Podem ocorrer chuvas rápidas e isoladas a partir do fim da tarde na Grande São Paulo. Na segunda, 1º, o calor permanece, com mínima de 22°C e máxima de 31°C. No fim da tarde, áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva na região.

O calor também permanece no Rio de Janeiro. A previsão do Inmet para o domingo é de mínima de 21°C e máxima de 39°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Na segunda-feira, o calor pode atingir os 37°C.