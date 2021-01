Palmeiras vence o Santos e fatura o bicampeonato da Libertadores

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/01/2021 | 19:07



O Palmeiras é bicampeão da Copa Libertadores. Entre o fim da tarde e o início da noite deste sábado, 30, no emblemático Estádio do Maracanã, Verdão e Santos fizeram jogo de poucas emoções até os acréscimos do segundo tempo quando, aos 53 minutos, Rony cruzou na cabeça de Breno Lopes, herói improvável que havia entrado há pouco e que marcou, de cabeça, o gol do segundo título alviverde (o primeiro foi em 1999). Com o resultado, a equipe se credencia para a disputa do Mundial de Clubes, semana que vem, no Catar.

O duelo não foi dos mais vistosos. Palmeirenses e santistas adotaram postura bastante comedida, sem se expor e, ao mesmo tempo, oferecer espaços ao adversário. Foi assim que a partida se arrastou durante todo o primeiro tempo e a maior parte do segundo. O lateral-esquerdo Felipe Jonathan teve a melhor chance de abrir o placar para o Santos, aos 31 minutos, pegando de primeira uma bola rebatida por Weverton que passou perto do ângulo.

Quando parecia que a partida seguiria para a prorrogação, nos acréscimos o clima esquentou quando Marcos Rocha se desentendeu com o técnico Cuca, que tentou retardar uma reposição de bola do lateral palmeirense. Após confusão generalizada, o treinador acabou expulso. E quis o destino que, praticamente na sequência, aos 53 minutos, Rony avançasse pela direita e fizesse cruzamento perfeito, na cabeça de Breno Lopes, que aproveitou a marcação frouxa de Pará e jogou no ângulo, sem chances para o goleiro John: 1 a 0 e festa verde no Maracanã.