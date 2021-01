O Ribeirão do Soldado Um santuário ecológico E o sonho do Espanhol dos Porcos

Ademir Medici

São os idealistas da foto, tirada há pouco mais de uma semana na primeira reportagem presencial desta página <CF160>Memória</CF> desde que o novo coronavírus veio chamar a atenção mundial para os obstáculos e o milagre da resistência.

O Ribeirão do Soldado é um dos formadores da Represa Billings. Um misto de urbano e rural, em área de proteção ambiental, correndo em paralelo com o trecho inicial do Ribeirão dos Meninos, com uma diferença:

1 – O ‘Meninos’ nasce no Demarchi e vai em direção ao Centro de São Bernardo como afluente do Tamanduateí, já em São Caetano;

2 – o ‘Soldado’ segue em direção contrária, a partir de várias nascentes próximas à eterna Rota do Frango Com Polenta.

na margem à direita, o Demarchi; na margem esquerda, o Botujuru.

CURSO NATURAL

Deste projeto – o da revitalização do Ribeirão do Soldado – participam: Conselho Consultivo Comunitário da indústria Basf (funcionários e moradores da vizinhança); Ecolmeia, ONG com participantes também ligados diretamente à cidade de São Bernardo; e a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura local deste guerreiro Giba Marson.

O inspirador do projeto é um espanhol com sangue são-bernardense, Antonio Rodrigues Mascareñas, o Espanhol dos Porcos, que ganhou este apelido quando criava porcos no vale do Ribeirão do Soldado – e quando tal atividade era permitida.

Sr. Antonio faleceu em 1968. Seu sonho – o de ver limpo o Ribeirão do Soldado – é levado adiante pela filha, Augustina Cid Mascareñas Alvarez.

O sonho do meu pai era ver esse ribeirão sempre limpo.

As pessoas que passassem pudessem admirá-lo, com a sua fauna ao redor e as águas limpas.

Enquanto ele esteve aqui, ele preservou o ribeirão.

Antonio gostava de ver a água em seu curso natural, e que seus patos e gansos pudessem desfrutar de um verdadeiro paraíso.





PARA VOCÊ, UM CONVITE...

Memória percorreu todo o Ribeirão do Soldado. São três quilômetros e meio a partir de um portal construído sob o patrocínio da Basf.

De um lado, o reflorestamento; de outro, a paisagem natural da serra, com suas plantas, árvores e animais – aqui ainda tem tatu...

O Rodoanel corta a estrada e o ribeirão em três pontos. Sucedem-se chácaras maravilhosas. Não há ocupação habitacional desordenada. Mas há muito a se fazer.

De princípio, Memória convida: coloque uma máscara, veja no mapa da cidade onde está o portal do Ribeirão do Soldado. Vá até lá e descubra uma atração maravilhosa e pouco conhecida – que não cobra nada ($) para ser vista e respirada.

É perto, o suficiente para que você marque um encontro com a história e a geografia dos tempos da Linha Galvão Bueno, uma das que formaram o Núcleo Colonial de São Bernardo.

