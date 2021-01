Comércios seguem desrespeitando fase vermelha na região

Yasmim Assagra

30/01/2021



Bares e restaurantes do Grande ABC seguem desrespeitando as novas regras do Plano São Paulo, programa estadual que normatiza a quarentena. Para conter o avanço da Covid-19, foi determinado, pelo governador de São Paulo João Doria (PSDB), que até o dia 7 de fevereiro todos os comércios não essenciais devem ficar fechados em dias úteis, das 20h às 6h, e nos fins de semana. Na tarde deste sábado (30), no primeiro dia em que o Estado entra na fase mais restritiva por 24 horas, o Diário flagrou estabelecimentos funcionando normalmente.

Em São Caetano, na tradicional avenida Goiás, os bares Intercontinental e Zangão reuniram centenas de pessoas aglomeradas tanto dentro dos espaços quanto na calçada. Além do clima quente, as aglomerações foram em razão do jogo pelo Campeonato da Libertadores entre Palmeiras e Santos. A equipe de reportagem permaneceu no local por cerca de 20 minutos e constatou que pelo menos 15 pessoas ainda chegaram no comércios para assistirem o jogo.

Em ruas mais tranquilas ds cidade, como a rua Amazonas, também era possível encontrar alguns pontos abertos. No local, esquina com a rua Purus, um bar - sem nome de identificação - funcionava normalmente, com pessoas conversando e jogando sinuca.

Já em Santo André, na rua das Figueiras, o Diário flagrou alguns comércios sendo higienizados, mas nenhum foi aberto minutos antes do jogo sa Libertadores começar. Viaturas da Polícia Militar fiscalizaram o ponto durante a presença a reportagem.

São Bernardo também apresentou movimento tranquilo na avenida Kennedy. Na avenida ainds era possível visualizar faixas espalhadas informando sobre o fechamento total dos comércios. Alguns estabelecimentos estavam funcionando mas em como delivery, na presença dos motoboys que saiam para entrega.

Em Mauá, na avenida Portugal, também não houve registro de aglomeração.

Até o momento, a Prefeitura de Santo André informou que tem atuado em estabelecimentos da cidade com efetivo de 40 servidores para fiscalização. Desde ontem, sexta-feira, das 20h -início da Fase 1 (vermelha) - até o momento, já foram interditados quatro estabelecimentos que desrespeitaram as regras.

As demais Prefeituras ainda não responderam a demanda da reportagerm.

ESPAÇOS PÚBLICOS

Entre uma cidade e outra, com os parques fechados também pela restrição do Plano São Paulo, muitas famílias procuraram os espaços públicos para aproveitar o sábado. No Paço de Santo André, o movimento era tranquilo, praticamente vazio. Já no Paço de São Bernardo, o movimento era maior, com pessoas andando de skate e bicicleta. Uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) esteve no local de tarde para fiscalização.