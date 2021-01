Manchester United empata com o Arsenal e vê distância para o City aumentar

30/01/2021 | 16:45



O Manchester United parece ter perdido o rumo no Campeonato Inglês. Antes líder isolado e com vantagem, chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória e vê a distância para o rival City subir para três pontos após 0 a 0 na casa do Arsenal. O rival soma um jogo a menos, podendo abrir ainda mais.

Uma rodada após perder a liderança para o rival City, o Manchester United prometia se redimir da surpreendente derrota para o Sheffield United em pleno Old Trafford, por 2 a 1, na visita ao Arsenal.

Foi para o Emirates Stadium com fome de gols e até realizou uma grande partida. Foram boas chances de gols de ambos os lados e, por pouco, o United não buscou a vitória.

O jogo estava nos minutos finais quando Wan-Bissaka cruzou com perigo e o uruguaio Cavani acertou belo voleio. O goleiro Leno ficou apenas na torcida para a bola ir para fora. Ela raspou o travessão.

No último lance do jogo, o uruguaio serviu o brasileiro Fred, que bateu longe do alvo, num empate ruim para as pretensões de ambos. Se o United lamenta o terceiro jogo sem triunfo, o clima dos mandantes também é de frustração. Pépé falhou na grande oportunidade de colocar o Arsenal em vantagem.

O United chega a 41 pontos, diante dos 44 do líder City. Já o Arsenal supera o Chelsea, mas ainda distante dos líderes. Com 31 pontos, figura na oitava colocação. A rodada ainda teve West Bromwich 2 x 2 Fulham.