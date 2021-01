Eficiente, Juventus derrota a Sampdoria e assume 3º lugar provisório do Italiano

30/01/2021 | 16:25



Na volta de Cristiano Ronaldo, que havia sido preservado no jogo anterior, a Juventus passou longe de ser brilhante, mas mostrou eficiência para superar a Sampdoria fora de casa por 2 a 0. Chiesa e Ramsey asseguraram o triunfo da equipe de Turim no duelo da 20ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, a Juventus assumiu provisoriamente o terceiro posto, com 39 pontos, ultrapassando Roma e Atalanta. Os dois, porém, entram em campo no domingo e podem retomar suas colocações. A Sampdoria aparece na décima posição, com 26 pontos. O líder da liga italiana é o Milan, que mais cedo venceu o Bologna por 2 a 1 e subiu para 46 pontos.

A Juventus demorou um pouco para se encaixar, mas quando o fez foi superior. O primeiro gol saiu aos 20 minutos da etapa inicial e foi marcado por Chiesa, que recebeu do espanhol Morata e não desperdiçou.

O gol afetou os anfitriões e empolgou os visitantes, que seguiram no ataque e criaram mais duas oportunidades para ampliar, ambas com Cristiano Ronaldo. Na primeira, o astro português parou no goleiro Audero. Na segunda, o atacante perdeu o ângulo ao tentar driblar o arqueiro e finalizou para fora.

Na volta do intervalo, debaixo de chuva, o time de Gênova teve uma pequena melhora e finalmente levou perigo ao gol adversário com o veterano Quagliarella, que, porém, foi travado por Chiellini na área no momento do chute. Aos 11, Morata mandou para as redes, mas o gol foi anulado porque o atacante estava em posição de impedimento.

Cristiano Ronaldo vinha apagado e até errando mais do que o normal, mas apareceu nos acréscimos, aos 47, para iniciar a jogada do gol que selou a vitória. Ele deu um belo lançamento para o colombiano Cuadrado, que tocou para Ramsey completar para o gol e definir o resultado.

Dos brasileiros da Juve, o meio-campista Arthur e o lateral Danilo, este jogando esquerda, foram titulares e se saíram bem. Alex Sandro, por sua vez, começou entre os reservas e entrou no fim do segundo tempo na vaga de Chiesa.