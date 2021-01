Idosa é atropelada no bairro Fundação enquanto passeava com cachorro

Da Redação



30/01/2021 | 16:18



Um acidente hoje pela manhã na rua Ceará, no bairro Fundação, em São Caetano, tirou a vida de Angelina Galdino Copeco, de 84 anos. A idosa passaeava com o cachorro, quando foi atingida por um carro que saia da garagem.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Angelina estava acompanhada do marido, Raimundo, no momento do acidente. Ele contou que a mulher tropeçou e caiu no meio-fio. Em seguida o carro saiu da garagem e não a viu no chão, o que causou o atropelamento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O motorista foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caso foi registrado no 1º DP de São Caetano.