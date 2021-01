Após boatos de noivado, Megan Fox debocha em Stories

30/01/2021 | 16:11



Megan Fox está afiada! Na última sexta-feira, dia 29, a atriz usou suas redes sociais para rebater os boatos de que estaria noiva de seu namorado, Machine Gun Kelly. Os boatos começaram essa semana, quando Megan foi flagrada com um anel de brilhante no dedo anelar - o que levou os fãs à loucura!

Após a repercussão, Megan postou uma série de Stories no Instagram com um outro anel, dessa vez, com a palavra F**k You, acompanhado de um emoji emburrado.

Lembrando que a atriz e o músico estão juntos desde junho de 2020, após o término do casamento de Megan com o ator Brian Austin Green, com quem tem três filhos: Noah, de oito anos de idade, Bodhi, de seis anos e Journey, de quatro anos.

Apesar de não estarem noivos, de acordo com a revista americana People, uma fonte próxima à atriz afirmou que ambos estão felizes e planejam um futuro juntos.

- Eles estão em um relacionamento bem sério e planejam o futuro juntos. Eles vão noivar em algum momento, mas não agora. Megan precisa que o processo de divórcio esteja finalizado para seguir em frente definitivamente. Eles estão felizes.