Depois de polêmico Réveillon em Mangaratiba, Neymar Jr. organiza festa de aniversário em Paris

30/01/2021 | 16:11



Após dar o que falar após a polêmica festa de Ano Novo, Neymar Jr. já está planejando a próxima comemoração. De acordo com o jornal Extra, o jogador fará uma festa para a comemoração de seu aniversário de 29 anos na próxima sexta-feira, dia 5, em Paris.

Alguns convidados do craque já saíram do Brasil, como a amiga próxima Bianca Coimbra e Carol Dantas, ex e mãe do filho de Neymar Jr. Além disso, parece que o jogador do Paris Saint German já convidou diversas modelos do Instagram e está organizando a recepção das moças por lá.

Depois da repercussão do Réveillon em plena pandemia, a ordem é de não usar celular na festa e nem postar nada sobre as comemorações.

Será que todo mundo vai cumprir o combinado?