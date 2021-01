De novo os caminhoneiros

Do Diário do Grande ABC



30/01/2021



É irresponsável a atitude dos caminhoneiros, de convocar greve geral da categoria para a segunda-feira, ameaçando convulsionar o Brasil. Fonte de problemas em qualquer época, a paralisação tende a causar ainda mais transtornos porque promovida em plena pandemia – imagine-se os efeitos na saúde pública provocados pelos contratempos que certamente ocorrerão no transporte de medicamentos. Ainda estão frescos na memória dos brasileiros os impactos nefastos de movimento idêntico deflagrado em 2018. O País ainda tenta se recuperar daqueles dez longos dias.

Compreende-se perfeitamente a inquietação dos motoristas de transporte de cargas do Brasil, especialmente no que diz respeito às constantes altas no preço do combustível, que varia conforme o dólar. O governo federal deveria, de fato, ouvir mais os reclamos da categoria, mantendo abertos os canais de diálogo. Mas não se pode deixar de notar o oportunismo do movimento, deflagrado exatamente no momento em que o País mais precisa do trabalho dos caminhoneiros.

Impor empecilhos à logística de distribuição de insumos hospitalares, remédios e alimentos justamente quando o Brasil registra número crescente de mortos pela Covid-19 é postura condenável. O que querem os caminhoneiros? Colocar o País refém de seus interesses corporativos? Existem vidas em jogo. Não se pode, a pretexto de se fazerem ouvidos pela mais alta autoridade político-administrativa do País, pôr em risco as políticas de combate ao avanço do novo coronavírus, o inimigo comum a ser derrotado.

Em que pese a legitimidade de seus argumentos, como este Diário reconhece, os caminhoneiros precisam refletir sobre a inconveniência de paralisar as atividades por ora. Se quer dar recado ao governo federal, a categoria deveria escolher outra forma, em momento menos inoportuno. Há centenas de milhares de famílias enlutadas pelo novo coronavírus e a economia emite sinais de inanição. Tudo o que o Brasil não precisa agora é que profissionais essenciais ao seu desenvolvimento resolvam cruzar os braços.