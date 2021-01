Corinthians busca arrumar zaga para evitar surpresa diante do bom visitante Ceará

30/01/2021 | 15:30



O Corinthians deu uma bela subida na tabela do Brasileirão a partir do momento que sua defesa se mostrou intransponível, sofrendo apenas um gol em sete jogos. O setor desandou nos últimos quatro confrontos, vazado em oito oportunidades, e por consequência a equipe perdeu três vezes e caiu na classificação. Vagner Mancini tenta reorganizar o setor para não ser surpreendido na quarta-feira diante do Ceará, um indigesto visitante neste Brasileirão.

Jemerson entrou no time e ajustou o setor com Gil. A contusão no joelho obrigou Mancini a apostar em Bruno Mendez. O uruguaio se esforça, luta, mas ainda não mostra entrosamento com o parceiro e, em muitos dos gols sofridos, está totalmente perdido na área.

Corrigir o posicionamento de sua dupla defensiva é uma das missões de Mancini para ainda manter viva as reduzidas chances de vaga à Libertadores. Ganhar o confronto direto com os cearenses, com os mesmos 45 pontos, mas vantagem nos critérios de desempate, se faz necessário.

A missão não será nada fácil na Neo Química Arena. Mesmo não figurando entre os postulantes ao título, o Ceará é o quinto melhor visitante deste Brasileirão, com 45,8% de aproveitamento, o mesmo do Palmeiras, em quarto. Flamengo, São Paulo e Internacional lideram no quesito, respectivamente.

Além de ser perigoso fora de casa, o Ceará ainda vem se destacando com seu bom poder ofensivo. É o quinto melhor ataque com 47 gols marcados e com Vina, Lima e Fernando Sobral jogando bem. E como abusam da velocidade, Mancini ainda terá de corrigir a recomposição corintiana.

Fábio Santos já não é mais um menino e sofreu muito com a velocidade dos rivais nos últimos jogos. O treinador estuda um esquema que não deixe o lateral tão sobrecarregado e o time, por consequência, vulnerável. Otero, que cumpriu suspensão em Salvador, frente o Bahia, deve ganhar nova chance no time titular e ser o "auxiliar" pela esquerda.

O Corinthians tem cinco pontos a menos que o Fluminense, hoje o último classificado à Libertadores, e precisa reagir rapidamente. Com segurança atrás, Mancini acredita que o ataque define na frente.