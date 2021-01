Pai de Luiza Possi, Líber Gadelha morre após lutar contra o coronavírus: Dor imensa

30/01/2021 | 15:11



Na tarde desse sábado, dia 30, Luiza Possi anunciou a morte de seu pai, Líber Gadelha. O produtor estava desde o começo de dezembro de 2020 internado em estado grave após contrair coronavírus. Por meio do Instagram, a mãe de Lucca postou uma foto ao lado do pai e escreveu:

É com uma dor imensa e o coração na mão que eu venho aqui hoje dizer que o Nosso Guerreiro descansou. Escolhi essa foto que foi feita após um show nosso e estávamos felicíssimos! É assim que vou te guardar, meu pai. Dentro de mim. Eu e meus irmãos, Marcela e Bernardo, e todos os familiares agradecemos demais todas as orações de vocês. Um beijo do que sobrou de mim.

Nos comentários, famosos como Fátima Bernardes demonstraram apoio:

Luiza, querida, sinta-se muito abraçada nessa momento.

Lucy Ramos também mandou uma mensagem:

Minha linda, meus sentimentos. Que Deus conforte você e toda família.