City vence lanterna com gol de Gabriel Jesus e emplaca 8ª vitória seguida

30/01/2021 | 15:00



Em grande fase na temporada, o Manchester City emplacou a oitava vitória seguida no Campeonato Inglês ao derrotar o lanterna Sheffield United por 1 a 0 neste sábado, em casa. A vitória, conquistada com dificuldade e assegurada com gol de Gabriel Jesus, pode deixar a equipe do técnico Pep Guardiola disparada na liderança da competição.

O City está, agora com 44 pontos, quatro a mais que o Manchester United, que duela com o Arsenal na rodada e ficará com um jogo a mais. Se o rival perder, o time de Guardiola ficará confortável no topo da liga inglesa. O Sheffield, que vinha de vitória justamente sobre o United, continua afundado na lanterna, com oito pontos.

Em uma partida truncada e com poucas oportunidades de gol, Gabriel Jesus balançou as redes aos oito minutos do primeiro tempo. No lance, Ferrán Torres, foi lançado na área pela direita, driblou dois marcadores na linha de fundo e rolou para o atacante brasileiro. Ele dominou na pequena área e mandou para as redes.

Jesus anotou seu sexto gol em 18 jogos na temporada. No Inglês, o brasileiro soma três tentos em 12 duelos. Na etapa final, no início e nos acréscimos, ele teve outras duas oportunidade para ampliar, mas parou em Ramsdale. O goleiro, aliás, salvou o Sheffield em pelo menos outros dois lances e foi um dos destaques do confronto. Defensivamente, os comandados de Guardiola quase não tiveram trabalho e administraram a vantagem com tranquilidade.

Também neste sábado, o Everton perdeu a oportunidade de voltar a se aproximar dos líderes ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Newcastle em casa, no Goodison Park. Callum Wilson marcou os dois gols da equipe vitoriosa, que ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos.

Nos outros jogos já encerrados, o Crystal Palace (13º) derrotou o Wolverhampton (14º) Wanderers por 1 a 0 e West Bromwich e Fulham, penúltimo e antepenúltimo colocados, respectivamente, empataram por 2 a 2.