Rio de Janeiro tem manhã violenta, com vítimas em tiroteios

30/01/2021 | 14:15



Um homem foi baleado na Linha Amarela durante uma perseguição de uma equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar a dois veículos que realizavam um roubo na altura da Rua Chaves Pinheiro, no Cachambi, no Rio de Janeiro, por volta das 09h25 da manhã deste sábado.

De acordo com a assessoria de imprensa da PM, ao chegarem na descida do Walmart os militares encontraram a vítima dentro de um veículo, ferido na cabeça por disparo de arma de fogo. Socorrido por agentes da Linha Amarela, ele foi transferido ao Hospital Municipal Salgado e não corre risco de morte.A Polícia Militar afirma que ele foi alvo dos criminosos em fuga.

Em uma outra ocorrência neste sábado, duas pessoas foram baleadas dentro de um carro na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo informações do jornal O Globo, os atingidos são Adriano Maciel de Souza, um ex-policial militar excluído já apontado como braço-direito de um chefe de quadrilha da Zona Norte do Rio, e seu segurança.

A Polícia Civil informou que as equipes da 16ª DP (Barra da Tijuca) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionadas e estiveram no local do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.