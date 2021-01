Após boatos de quebra de contrato com a Globo, assessoria de Camila Queiroz se pronuncia

30/01/2021 | 14:11



Essa semana, Camila Queiroz e Klebber Toledo foram apontados como os apresentadores da versão brasileira do reality Casamento às Cegas, da Netflix. Entretanto, rolaram alguns boatos de que a atriz teria perdido seu contrato com a Globo após quebra de exclusividade com a emissora.

Na última sexta-feira, dia 29, a atriz se pronunciou no Twitter:

Gente? Como assim? Eu aqui estudando o texto e me deparo com inverdades sobre verdades.

Lembrando que desde 2015, quando protagonizou Verdades Secretas, Camila possui um contrato com a Globo para filmar a sequência da novela, que será gravada a partir de março. A assessoria da atriz também prestou esclarecimentos sobre o boato à coluna de Leo Dias.

Informamos que a atriz decidiu unilateralmente passar a trabalhar com a TV Globo em um novo formato, que inclusive a casa tem optado por seguir com diversos artistas. A atriz segue contratada da empresa, agora por obra, e vai protagonizar o aguardado projeto Verdades Secretas 2. Em tempo, desde dezembro de 2020, a TV Globo foi informada da decisão da atriz e a mesma em momento nenhum prestou serviços para outra empresa, sem o conhecimento da casa. É de comum acordo e alinhados juridicamente que seguimos normalmente nosso trabalho com a TV Globo e com os novos projetos que a atriz irá realizar, que em breve serão anunciados. Além disso, a atriz ressalta que pauta sempre pelo respeito e ética em todos os contratos aos quais está envolvida., diz o comunicado.