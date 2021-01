Ânimos exaltados, lágrimas e muita confusão, entenda tudo que rolou na festa da última sexta-feira no BBB21

30/01/2021 | 13:11



A festa da última sexta-feira, dia 29, deu o que falar no BBB21! Com o tema de Herança Africana como forma de comemoração ao dia do Patrimônio Africano, a segunda festa da edição contou com cores quentes, estampas étnicas e muita confusão!

As primeiras intrigas começaram antes mesmo da festa começar, quando os participantes estavam se arrumando: Lumena estava fazendo uma pintura branca no rosto, quando Juliette perguntou se poderia fazer também.

- Eu queria fazer uns negocinhos brancos, posso fazer em mim?, questionou a advogada.

- Não. É que eu já fiz, respondeu Lumena, rindo.

Após dar a entender que Juliette não poderia fazer para não copiar a sister, Lumena fez a pintura no rosto de Camilla de Lucas, eita! Os internautas não gostaram nada da atitude da psicóloga.

Juliette, meu amor, pare de perguntar se você pode fazer as coisas. É claro que você pode! Pode usar o que quiser, pintar o que quiser, falar o que quiser. Não precisa de autorização não, faz o que você quiser. Esse povo que se lasque, defendeu a influenciadora Paula Carolina no Twitter.

Após escândalo de xenofobia, Karol Conká volta a falar de Juliette

Como você viu aqui no ESTRELANDO, Karol Conká foi acusada de xenofobia após criticar o jeito de Juliette, que é Paraibana. A crítica movimentou a internet e diversos famosos se manifestaram, defendendo o Nordeste e a advogada. Entretanto, parece que a cantora não gosta mesmo da advogada, pois voltou a falar sobre a sister.

Em conversa com Carla Diaz e Bil Araújo, a rapper afirmou que não foi com a cara da cantora desde o primeiro dia e que, embora ela tenha recebido um coração no queridômetro, ela quer que Juliette coma o coração. Eita!

- Se ela está se fazendo de louca, eu vou ser o manicômio dela. Eu vou fazer ela pedir para sair, falou.

Mais tarde, Karol seguiu falando da advogada, mas desta vez com Projota e Nego Di e declarou a intenção de voto em Juliette, além de chamá-la de deselegante por dar em cima de Fiuk.

Lucas tretou com metade dos brothers e quase pediu para sair, eita!

Sem dúvidas, Lucas ganhou o prêmio de maior número de intrigas da noite! Ainda de tarde, o ator se desentendeu com João, após ele notar que Lucas era o único que não estava revezando as camas. Ao pedir para o ator dormir no chão, o astro de Malhação disse que o professor queria a cama só para ele.

E não parou por aí! Na festa, em conversa com Bil, Lucas criticou Nego Di por ter fechado uma amizade com a Pocah. De acordo com ele, ela é inteligente, vende o que quer e as pessoas compram. Ao longo da noite, o participante irritou os colegas em conversas sobre jogo e questões raciais e acabou se desentendendo também com Karol Conká, Camilla de Lucas, Lumena, Carla Diaz, Caio, Arthur e Kerline. Ufa!

Ao invadir conversa de João, Juliette, Viih Tube e Camilla de Lucas, o ator afirmou ter tido desavenças com Camilla.

- Eu já tive desavença aqui, para ela não teve, mas para mim, teve.

Os participantes notaram os ânimos exaltados do ator, e pediram calma. Sem sucesso, abandonaram a roda e o deixaram sozinho. Entretanto, Camilla ficou bem abalada e entrou no quarto aos prantos e disse estar se sentindo atacada psicologicamente. Depois de se recompor, a youtuber voltou à festa e declarou guerra para Lucas.

- Você é um otário. Você fez um teatro maravilhoso. Prazer, Camilla de Lucas. Não era isso que você queria? Disse que queria conhecer a Camilla? Agora vai acontecer. É um otário e falo mesmo. Estúpido e idiota. Gente, loucura o que aconteceu hoje. Vou falar para todo mundo que eu não devo ter vergonha de p***a nenhuma. Eu vou falar no seu olho. Um milhão e meio mostra tudo que você é. Um otário. Falou que se fingiu de bêbado. Falo mesmo, você é um otário, desabafou.

Briga de Lucas e Kerline não tem fim!

A discussão de Lucas e Kerline que teve inicio na festa de quarta-feira, parece não ter fim. Após uma tentativa de reaproximação por parte da sister, ela caiu no choro novamente. Ao ser questionada sobre o ocorrido por Karol Conká, Kerline respondeu:

- Eu não vou falar. Você não vai mais ouvir mais nada sair da minha boca sobre ele porque é isso que me faz mal. Eu estou completamente surtada por causa disso. Eu não quero mais ouvir disso.

Desta vez, até a cantora foi à defesa de Kerline.

- Você não vai desestruturar a Ker, ok? Eu vou proteger a Ker. Ela está passando mal por causa dele, ele encurralou ela na parede. Ela está caída no chão! Demorei um dia para erguer ela e ele desestruturou ela de novo. O que você fez com a Ker?, questionou.

Festa terminou com roda de oração

Após tanta confusão, Lucas cogitou desistir do reality e chegou até a arrumar as malas, mas foi impedido por Caio. Enquanto isso, Pocah, Thaís, Gilberto, Kerline, Carla Diaz, Viih Tube e Fiuk optaram por fazer uma roda de oração, pelo fim da energia ruim na casa.

Ufa! Que noite, hein?