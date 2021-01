Claudia Leitte participa do É de Casa e é surpreendida pelos filhos durante a transmissão

30/01/2021 | 13:10



Claudia Leitte esteve na manhã deste sábado, dia 30, na transmissão do programa É de Casa, e a cantora aproveitou para falar sobre diversos assuntos, como: sua carreira profissional e até mesmo falar da vida pessoal.

Logo de cara, Claudinha contou para Cissa Guimarães, apresentadora do programa, que a sua carreira agora está dividida entre o Brasil e os Estados Unidos.

- Eu moro no avião, né, Cissa. A gente está tendo mais necessidade de passar mais tempo lá (em Miami), porque os meninos estão estudando lá, se alfabetizaram lá. A gente precisa viver mais a vida dos filhos!

Além disso, a artista comentou que diferentemente dos filhos, ela foi uma criança extremamente bagunceira e que até hoje é bem elétrica, e revelou que é um problema dar entrevistas depois de um show, por exemplo.

- Eu não fui nada quieta, eu tenho muito dificuldade de ficar quieta até hoje. Quando eu acabo de fazer o show, eu fico muito pilhada, eu revivo a minha infância. Se o cara vem fazer entrevista comigo depois do show, é problemático.

Mas o que chamou mesmo a atenção foi a invasão sem querer do seu filho Rafael, de oito anos de idade, no quarto onde a cantora estava dando a entrevista. E parece que não é só Claudia Leitte que tem o sangue artístico não. Além de Rafael, Davi de 12 anos de idade e Bela de apenas um aninho de idade, também apareceram em seguida durante a conversa.

Mesmo tímido, o filho do meio da técnica do The Voice + acabou mandando um beijinho para Cicssa Guimarães e deu um verdadeiro show de fofura. Que lindinhos!