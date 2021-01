Jojo Todynho revela que retomou o tratamento para perder peso

30/01/2021 | 13:11



Jojo Todynho que venceu A Fazenda 12 e levou um milhão e meio de reais para casa deu uma entrevista para o Domingo Espetacular que vai ao ar no próximo domingo, dia 31, onde comentou sobre o seu lendário vestido azul que apareceu em diversos momentos durante o confinamento.

- O vestido verdadeiro não é esse, o vestido verdadeiro é o manchado de cloro que a Renata escondeu para eu não levar. É um vestido molinho pra ficar em casa porque é muito calor no Rio.

Para quem não lembra, a funkeira apareceu diversos momentos vestindo a peça e isso rendeu muitas brincadeiras nas redes sociais. E como Jojo não esconde nada, ela comentou até quanto pagou nele.

- Aí, foi esse boato que era nove mil reais. Gente, eu sou alguma maluca para dar nove mil reais em um vestido? Paguei cem reais, por Deus, em uma promoção!

Além disso, Jojo Todynho contou que chegou a pesar até 140 quilos antes de conhecer a sua amiga nutricionista Renata Branco e com ela, a cantora acabou mudando diversos hábitos e viu os números da balança darem uma boa diminuída. Só que durante o reality show ela teve que deixar de lado o tratamento e agora acompanhada por uma nova equipe, Jojo tenta voltar ao peso que havia conquistado anteriormente.

- Quando fui para Renata, estava com 138 quilos, por aí... Foi quando comecei a me cuidar. Quando eu fui para A Fazenda 12, estava com 100 quilos. Aí, voltei de A Fazenda, tô com 128 quilos, mas vou recuperar os 100.

Lembrando que a entrevista de Jojo Todynho vai ao ar no Domingo Espetacular, no próximo domingo, dia 31, pela Record.