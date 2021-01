Duda Reis bate papo com Dulce Maria e fala sobre o ano de 2020: Mil vezes mais forte!

30/01/2021 | 12:10



Duda Reis teve um final de ano de 2020 bem atordoado e em uma conversa por meio do Instagram com a cantora Dulce Maria, as duas acabaram comentando sobre as mudanças que as suas vidas tomaram durante o ano.

Para quem não lembra, a modelo teve um término de seu noivado com Nego do Borel e que ainda está dando o que falar. O relacionamento deles foi extremamente marcado pela reprovação dos pais da influencer e depois de terminarem ela revelou que a relação era abusiva e acusou o funkeiro de estupro de vulnerável e agressão

Foi um ano mais difícil, mas foi um ano em que eu me empoderei mais de mim. Decidi o que é para minha a minha vida e o que não é, fiquei mil vezes mais forte neste ano, comentou Duda.

Já a ex-RBD, Dulce Maria, também teve a vida mudada em 2020 virada porque se tornou mamãe pela primeira vez e durante o bate-papo ela comentou sobre essas grandes mudanças de sua vida.

A gravidez foi o que salvou o meu ano e me ajudou a seguir em frente. Mas acredito que a pandemia nos fez valorizar o que realmente importa.

A cantora que é apaixonadíssima pelo Brasil, aproveitou ainda para contar uma curiosidade sobre a sua gravidez:

Um dos meus desejos de gravidez era pão de queijo! Um amigo do Brasil me mandou pão de queijo para fazer aqui. Não é a mesma coisa!

Não foi um ano muito fácil, não é mesmo!?