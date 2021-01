Gusttavo Lima compartilha foto e fãs questionam: A foto com a família sai hoje?

30/01/2021 | 11:11



Depois que terminou o seu casamento com Andressa Suita, Gusttavo Lima não tem um dia de paz nas redes sociais porque os fãs ficam lembrando o tempo todo deles dois juntos e cobrando até posicionamentos.

Na última sexta-feira, dia 29, o cantor acabou indo até as suas redes sociais e compartilhou uma foto sorridente e sem camisa, e os fãs não perderam tempo para ir comentar na publicação.

A foto com a família sai hoje?, acabou sendo um dos questionamentos feitos pelos fãs que chamou muito a atenção de todos.

E como você viu, Gusttavo e Suita estão conversando e segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, eles voltaram a se encontrar em Angra do Reis, no Rio de Janeiro. Será que rola um retorno?