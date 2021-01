30/01/2021 | 11:10



No dia 29 de janeiro, morreu aos 77 anos de idade Hilton Valentine, guitarrista da banda The Animals que foi super responsável pela levada de guitarra de grandes sucessos do rock britânico.

A informação foi compartilhada pelo portal Deadline e a causa da morte ainda não foi divulgada. A gravadora do músico divulgou um comentário no dia de sua morte dizendo:

Nossas mais profundas condolências vão para a família e amigos de Hilton Valentine por sua morte esta manhã, aos 77 anos [de idade]. Membro fundador e guitarrista original do The Animals, Valentine foi um guitarrista que influenciou o som do rock and roll nas décadas seguintes.