Churrascaria Para Pedro suspende atividades

Luís Felipe Soares



30/01/2021 | 09:51



A Churrascaria Para Pedro, de São Bernardo, um dos espaços gastronômicos mais tradicionais do Grande ABC, anunciou que irá suspender suas atividades a partir de amanhã, prometendo voltar assim que a crise for amenizada.

“A atual situação econômica do País/mundo nos obriga a tomar essa decisão drástica! No entanto, como a veia de comerciante ainda pulsa, assim que houver melhora na segurança para a prestação do nosso trabalho, quando pudermos dar conforto aos nossos amigos, retomaremos as atividades. Não foi fácil chegarmos a esta conclusão, porém, se não tomássemos esta medida agora, o futuro incerto nos causaria uma perda irrecuperável”, diz a nota publicada no site do restaurante, ressaltando que não é um “adeus”, mas de um “até breve”.

Uma funcionária, que não se identificou, declarou à equipe do Diário que o fechamento não é definitivo e que, quando a situação melhorar, as portas serão novamente abertas.

A Para Pedro é considerada pioneira em rodízio gaúcho na região. Quem começou a história do local foi Ivanor Tonini, natural do Rio Grande do Sul que veio para São Bernardo e abriu, em 1967, estabelecimento com o mesmo nome ainda na Rua Marechal Deodoro, no Centro. Em 1980, o estabelecimento mudou-se para a Avenida Maria Servidei Demarchi, na chamada Rota do Frango com Polenta.

Desde 2016, o tradicional roteiro gastronômico sofre com o fechamento de restaurantes conhecidos, como São Judas, São Francisco e Florestal. Em março de 2020, a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo chegou a lançar um programa de descontos com a intenção de reanimar a rota.

A pandemia da Covid-19 impactou o comércio. Atualmente, por causa do combate ao coronavírus, os restaurantes são obrigados a fechar às 20h durante a semana e não podem abrir aos sábados e domingos.