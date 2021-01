30/01/2021 | 09:11



Deborah Secco já provou por a mais b que é uma verdadeira mãe coruja em diversos momentos nas redes sociais, não é mesmo!? E na última sexta-feira, dia 29, a atriz compartilhou mais um registro ao lado da filha, Maria Flor.

As duas que estão passeando para curtir um pouquinho do tempo juntas e para descansar porque Deborah Secco está de férias, posaram olho no olho, de cabelos molhados e dividindo um suco com canudinhos. Na legenda da publicação, a artista comentou:

Férias... eu sou só dela!

E claro, os fãs não demoraram nada para fazer aquela velha e conhecida chuva de comentários elogiando as duas.

Maravilhosas, disse um seguidor.

Quanto amor, comentou outro.

Fofas, disse mais um.