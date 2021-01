Juliana Paes posa na pontinha de uma pedra com look esvoaçante

30/01/2021 | 09:10



Parece que os anos só ajudaram Juliana Paes! A atriz, que está no ar com a reprise da novela A Força do Querer, está cada vez mais em forma e bela, e sempre chama atenção com seus cliques sensuais do Instagram.

Recentemente a artista compartilhou em suas redes sociais esta foto na ponta da Pedra do telégrafo, no Rio de Janeiro, diante de uma belíssimo pôr do sol.

A atriz escolheu uma roupa bem folgadinha para dar um ar ainda mais bonito para a foto porque conforme ela fez a pose, um vento passou e a roupa ficou toda esvoaçante. Já na legenda da publicação, Juliana Paes escolheu a letra do Pastor Lucas chamada Pintor do Mundo:

Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o Sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor? Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara Lua misturando o que era bom? O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, ele assinou a obra, que sou eu e na assinatura está escrito: Deus.