Cruzeiro fica apenas no empate melancólico sem gols diante do rebaixado Paraná

29/01/2021 | 23:29



O Cruzeiro colecionou mais um mau resultado, ao só empatar com o Paraná, sem gols, nesta sexta-feira, em Curitiba, em duelo válido pela 38ª e última rodada da Série B. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 49 pontos, apenas em 12º lugar e vai seguir fora da elite do futebol nacional em 2021. O time paranaense, com 37 pontos, está rebaixado para a Série C.

O primeiro tempo foi morno. O Paraná ficou mais com a bola e teve a iniciativa do ataque, mas suas jogadas progrediram apenas até a entrada da área do Cruzeiro. Faltou inspiração e talento para os jogadores criarem oportunidades.

O Cruzeiro, após um início muito tímido, conseguiu levar certo perigo ao gol do experiente goleiro Renan. A melhor chance foi construída aos 16 minutos, após um belo contra-ataque. Welinton surgiu livre na esquerda, mas bateu por cima do travessão.

Aos 22, foi a vez de William Pottker ter a sua oportunidade, mas o atacante demorou muito para finalizar a gol e acabou travado.

Se o rodado ataque cruzeirense, que também contou com Rafael Sobis, produziu pouco, a defesa mineira apresentou o jovem zagueiro Paulo, um dos destaques dos primeiros 45 minutos. "Precisamos ter mais paciência e finalizar no gol", disse o garoto, de 18 anos, que fez sua estreia no time profissional.

O segundo tempo foi bem movimentado. O Cruzeiro voltou disposto e ficou mais tempo no ataque, mas não contou com um bom desempenho de Sobis e Pottker, que pouco perigo levaram à meta de Renan.

Já o Paraná teve as melhores oportunidades. Em jogada individual, Karl passou pela marcação de Paulo e bateu para boa defesa de Lucas França. Um momento agudo a favor dos paranaenses foi registrado aos 34 minutos. Higor Meritão carregou a bola por mais de 50 metros, mas falhou na hora da finalização.

Aos 45, Lucas Sene, de frente para o gol, livre, chutou mal e para a fora a melhor chance da partida e não garantiu justiça no placar no Estádio Durival de Brito.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 X 0 CRUZEIRO

PARANÁ - Renan; Kaio, Rafael Lima (Philipe Maia), Hurtado e Juninho; Kazu, Karl (Lucas Sene), Higor Meritão, Paulo Henrique (Andrew) e Renan Bressan; Thiago Alves (Gabriel Pires). Técnico: Márcio Coelho.

CRUZEIRO - Lucas França; Raúl Cáceres, Rafael Luiz, Paulo e Matheus Pereira; Adriano, Jadson e Giovanni (Claudinho); William Pottker, Rafael Sóbis e Welinton (Stênio). Técnico: Célio Lúcio.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - William Pottker, Paulo Henrique.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba.