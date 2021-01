Santo André conta com mais uma livraria

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 22:35



Quem gosta de ler, terá mais uma opção para mergulhar no mundo dos livros na região. A Livraria Leitura inaugurou loja no Shopping ABC, no piso 2. Trata-se da primeira de Santo André e a 16ª no estado de São Paulo. Com mix diversificado de produtos contendo livraria, papelaria, presentes e suprimentos de informática, a rede pretende manter a política de expansão em 2021 e tem previsão para inauguração de mais 14 unidades até dezembro, concluindo o ano vigente com 95 lojas.



Inaugurada em 1967 na Galeria do Ouvidor em Belo Horizonte vendendo livros novos e usados, a Livraria Leitura foi uma das primeiras do Brasil no conceito megastore, que consiste em lojas acima de 1.000 m² e grande variedade de produtos de cultura e entretenimento. A chegada a São Paulo foi por Jundiaí, no interior, em 2016.

Para Marcus Telles, presidente da Leitura, o segredo do sucesso é qualificar as lojas com layouts atrativos e confortáveis, grandes variedades de produtos, promoções atrativas e muitos eventos, transformando-se em um ponto de convivência social.