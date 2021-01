Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 22:18



Uma árvore de porte grande caiu na noite desta sexta-feira (29), na Rua Xavantes, Vila Pires, em Santo André. Os galhos chegaram a acertar um veículo, mas ninguém se feriu. No momento da queda, não estava chovendo ou ventando. A Defesa Civil da cidade cortou e tirou os pedaços do caminho. De acordo com comerciantes, não é a primeira vez que uma árvore cai no endereço. Há alguns meses, outro galho desabou em outro carro. Para eles, falta vistoria e cuidado.