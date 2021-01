Alex Manente admite concorrer ao Senado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/01/2021 | 00:28



O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tem domicílio eleitoral em São Bernardo, admitiu que pode disputar uma cadeira no Senado Federal, embora admita que “a tendência é a de concorrer à reeleição” na Câmara Federal.



Em visita ao Diário, o parlamentar reconheceu a existência do debate em torno de novos voos políticos a ele, que já foi vereador e deputado estadual. Disse, contudo, saber da “responsabilidade” que tem como deputado federal do Grande ABC.



“Tenho responsabilidade como deputado federal, especialmente com a região, para onde tenho me dedicado durante todos os anos na vida pública. Começamos a montar o planejamento eleitoral convergindo por interesses da nossa região. Se houver o entendimento que é necessário me manter na Câmara dos Deputados, farei. Se houver outro entendimento, buscaremos outro projeto. Uma candidatura nunca é isolada, tem de partir de um conjunto”, considerou. “A tendência é eu disputar a reeleição. Mas não impede outros desdobramentos até 2022. Por isso não descarto uma candidatura ao Senado ou nem ser candidato.”



Quando foi reeleito em 2018, Alex anunciou que não buscaria outro mandato por entender que duas legislaturas eram suficientes para implementar marca e trabalho no Congresso. “Sigo com essa visão. Mas não posso deixar de avaliar o sentimento da região. Seria útil para o Grande ABC perder representatividade em Brasília? Eu vejo que não. Há outra pessoa que possa representar os interesses do Grande ABC e fazer isso com excelência? Se houver, pensaremos em outro projeto. O que não pode é o Grande ABC sair perdendo.”



Uma candidatura de Alex ao Senado foi especulada na esteira de um projeto presidencial liderado pelo apresentador Luciano Huck. O Cidadania corteja Huck há anos e, caso ele ingresse de fato na corrida presidencial, aliados de Alex consideram viável uma empreitada ao Senado.



Um passo para deixar Alex bem posicionado no tabuleiro político para 2022 foi dado ontem. O deputado foi escolhido pelos correligionários como líder do Cidadania na Câmara, posto que exerceu em 2018. “É desafio porque vivemos turbulência, pandemia de Covid-19. Temos de discutir o pós-pandemia, em etapas que vão desde o auxílio emergencial até a questões da vacina e como a economia vai reagir depois que massificarmos a vacinação. E, claro, projetar o partido para as eleições de 2022, principalmente a partir de segunda-feira, quando teremos novo presidente da Câmara e novo presidente do Senado”, afirmou Alex. O Cidadania fechou apoio à candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) ao comando da Câmara.



Sobre a relação com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), de quem virou aliado após décadas de brigas políticas, Alex relatou ainda não ter pensado como será sua participação na eleição do ano que vem tendo o tucano no palanque. “Sei da boa relação que temos hoje com objetivo de beneficiar a cidade. Conhecendo o Orlando mais proximamente, imagino que ele vá pensar na eleição de 2022 no que for melhor para a cidade.”