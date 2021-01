Recuperado de lesão, goleiro Diego Alves volta a treinar com o elenco do Flamengo

29/01/2021 | 21:18



O Flamengo pode ter um grande reforço diante do Sport, na segunda-feira, pelo Brasileirão. Ao menos no banco de reservas. O goleiro Diego Alves voltou a treinar com os companheiros nesta sexta-feira e pode ser novidade na delegação que o técnico Rogério Ceni levará para o Recife.

Diego Alves não jogou ainda em 2021. Ele se machucou diante do Fortaleza, no dia 26 de dezembro, logo após renovar o contrato. Perdeu seis jogos por causa da lesão muscular na coxa sentida após cobrar um tiro de meta.

Há duas semanas que o goleiro faz trabalhos específicos e de fundamentos. Ele vinha treinando com bola, mas separadamente. Se reencontrou com os companheiros na reapresentação do elenco após a boa vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, no Sul.

Diego Alves participou de um treino com campo reduzido, em imagens divulgadas pela TV Flamengo. Fez os movimentos todos normais e mostrou estar totalmente recuperado. Apesar da boa fase de Hugo Souza, Rogério Ceni conta com a experiência do camisa 1 e pode recolocá-lo no time nesta reta final de Brasileirão para dar mais tranquilidade aos defensores e aumentar a experiência do time em campo.

Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Caio segue fora por causa de lesão muscular na coxa direita. Ele faz tratamento intensivo para voltar a jogar ainda no Brasileirão.

O Flamengo tem quatro pontos a menos que o Internacional, com confronto direto marcado para a penúltima rodada, no Rio. A confiança é que a equipe possa chegar ao duelo viva e brigando pelo segundo título seguido.