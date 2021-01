Em Fórum, diretor-geral da OMS alerta para distribuição equitativa de vacinas

29/01/2021 | 17:26



O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, voltou a exortar a comunidade internacional a trabalhar em prol da distribuição equitativa entre os países das vacinas para a covid-19. "Precisamos investir em um mundo saudável e seguro", afirmou, durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, que este ano ocorre em formato virtual devido à pandemia.

Tedros destacou que a imunização começou em muitas nações desenvolvidas, enquanto as mais pobres não têm acordos com farmacêuticas.

O diretor chamou de "nacionalização das vacinas" o processo pelo qual governos impedem a exportação de doses e ressaltou que esse fenômeno não só prolongará a crise, como também custará mais de US$ 9 trilhões à economia global.

O líder da OMS também fixou a meta de ter a vacinação iniciada em todos os países do mundo nos primeiros 100 dias do ano. "Mais casos de covid-19 foram reportados nas últimas duas semanas do que nos primeiros seis meses da pandemia", lembrou.