Nadja Pessoa diz que foi traída e viveu relacionamento abusivo com Vinícius D'Black: - Eu dei uma pirada que foi bem punk

29/01/2021 | 17:10



Em conversa com o colunista Leo Dias, Nadja Pessoa abriu o jogo sobre o fim polêmico de seu casamento com Vinícius D'Black, após 11 anos juntos. Na entrevista, ela afirma ter sido traída, além de ter vivido um relacionamento abusivo com o ex-marido. A ex-A Fazenda logo explicou:

- Foi abusivo, mas vou te falar. As mulheres deixam, elas falam: abusem de mim. Porque a mulher se deixa ser abusada, ela se coloca nessa relação. Eu deixei. [...] Abuso psicológico, que é um dos piores. Tudo meu era na mão dele. Quem mexia no dinheiro era ele - e isso já é um abuso, porque eu não tinha acesso. Era uma conta-conjunta com ele. E eu era dependente dele no cartão de crédito. Eu era dependente dele em relação a tudo. Então era um relacionamento abusivo por causa disso.

Em seguida, ela afirma que deixou chegar a esse ponto:

- Eu deixei. Eu não coloco só a culpa nele. Foi culpa minha também, eu me permiti ser abusada. Eu fui descobrindo algumas coisas e fui percebendo que eu vivia um relacionamento abusivo. Mas não é culpa só dele, foi minha também. Eu deixei.

Depois, contou que foi traída diversas vezes ao longo do relacionamento, mas que o último affair de D'Black foi a gota d'água:

- Eu fui traída. O Vinícius teve um caso com a bailarina. Eu peguei no celular conversas. (...) Eu não posso ter afirmar que foi uma relação, mas foi algo. De eu perguntar e a pessoa não querer falar e estar sempre fugindo e não querer admitir. Isso se tornou um desgaste, ficou desgastante, ficou um relacionamento ruim, no qual eu não tinha mais prazer em beijar, abraçar, de estar perto. Esfriou a relação, disse Nadja, contando que o marido não dormia em casa algumas noites e nem avisava.

Com o casamento chegando ao fim, a vencedora do Power Couple, que pode estar vivendo um romance com Eduardo Costa, contou como estava se sentindo:

- Eu dei uma pirada que foi bem punk. Aconteceram coisas bem pesadas ali. [Nessa época] era um sentimento de perda, porque eu não conseguia perdoar. (...) Ele já tinha me traído outras vezes e eu perdoei.

Por fim, confirmou que existia uma dependência psicológica em relação a ele:

- E isso era uma doença, eu adoeci. Tinha uma dependência psicológica e isso me trouxe várias doenças, como depressão, ansiedade, que eu não tinha. Por isso que eu falo que era um relacionamento abusivo. Não só da parte dele, mas minha, por ter me deixado.