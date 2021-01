MC Fioti faz remix de 'Bum Bum Tan Tan' e lança hino da vacina contra a Covid-19

Luís Felipe Soares



29/01/2021 | 17:08



A chegada e a distribuição da vacina contra a Covid-19 no Brasil movimentaram as redes sociais. Os brasileiros, por meio de discussões e muitos memes na internet, elegeram uma canção para simbolizar o momento. Esse ‘hino da vacina’ é Bum Bum Tam Tam, funk lançado em 2017 pelo MC Fioti cujo refrão faz alusão ao Instituto Butantan, em São Paulo. O centro de pesquisa tem parceria com a empresa chinesa Sinovac para o desenvolvimento do imunizante Coronavac.

Foi montado um remix da faixa, com mudanças na letra . Entre a adaptação feita está: ‘É a vacina envolvente que mexe com a mente/de quem tá presente/É a vacina saliente/que vai curar ''nois'' do vírus e salvar muita gente/Aí eu falei assim pra ela: Vai, vai no Bubutantã, vem no Bubutantã’. Até mesmo um clipe especial foi gravado nas instalações do Instituto Butantan.

O cantor tenta aproveitar o segundo boom da canção. Houve aumento de 284% em sua procura no serviço de streaming musical Spotify pelo público nacional nas últimas semanas.