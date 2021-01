Marcelo Oliveira sofre segundo revés na Câmara de Mauá

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



29/01/2021 | 17:07



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), sofreu sua segunda derrota na Câmara. Na sessão desta sexta-feira, convocada de forma extraordinária em meio ao recesso parlamentar, grupo de 14 vereadores que se autodenominam independentes modificaram projeto do petista que evitava aumento real do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano, mas que permitia a correção da inflação.

Como antecipou o Diário na quarta-feira, parlamentares do chamado G-14 emplacaram emenda ao projeto original do governo. A alteração congela por inteiro o tributo deste ano e impede o Paço de aplicar o índice relacionado à inflação do período, de 4,77%. A ideia do governo Marcelo era a de impedir aumentos abusivos no IPTU deste ano por conta da atualização da PGV (Planta Genérica de Valores) promovida pelo ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB). Contudo, a gestão petista entendia que ao menos a correção da inflação contribuiria para equilibrar as contas públicas, prejudicadas por conta da crise causada pela pandemia de Covid-19.

No plenário, apenas seis vereadores votaram pró-governo: os petistas Geovane Corrêa e Getúlio Júnior; Irmão Ozelito (PSC); Jotão dos Santos (SD); Chiquinho do Zaíra (Avante); e Pastor Valdeci (Republicanos).

Foi a segunda derrota de Marcelo, que foi vereador até o ano passado, no plenário. O primeiro revés foi no dia 1º, quando viu o G-14 vencer a disputa pela presidência da Câmara e eleger o debutante Zé Carlos Nova Era (PL) como presidente do Legislativo.

DIADEMA

A Câmara de Diadema também levantou o recesso parlamentar nesta sexta, pela manhã. Os parlamentares aprovaram por unanimidade e sem obstáculos projeto do prefeito José de Filippi Júnior (PT) que parcela parte da dívida da Prefeitura com o Ipred (Instituto de Previdência de Diadema) até 2038 – o débito é na ordem de R$ 320 milhões e foi dividido em 200 prestações. O texto também prevê a revogação da lei que criou contribuição adicional que garante o equilíbrio financeiro. Diferentemente de anos anteriores, durante as gestões do ex-prefeito Lauro Michels (PV), não houve embate com o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema).