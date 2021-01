Obituário - 30 de janeiro de 2021

Ademir Medici

Sérgio Novais

(São Bernardo, 22-7-1958 – Santo André, 28-1-2021)

Texto: Remígio Todeschini (*)

Sérgio Novais deixa um legado sindical nacional e internacional na área química. É uma perda imensa e irreparável para a categoria química.

Sérgio Novais foi trabalhador da Cofade, em Mauá, nos anos 80, que depois foi incorporada pela Basf, e era um militante muito ativo e organizador da luta dos trabalhadores. Militou na Cipa e foi escolhido pelos companheiros para ser diretor de base do Sindicato dos Químicos do ABC a partir de 1991, juntamente com o Carlos Sanches (Carlão) quando na época assumi a presidência do sindicato.

Logo na primeira gestão do sindicato passou a ser o coordenador da área da Paulicéia, em São Bernardo, e na sequência foi diretor de organização dos Químicos do ABC.

Em 23 de agosto de 1996 assumiu a presidência do Sindicato, e foi reeleito até 2003 quando passou a presidência para Paulo Lage.

Difundiu a partir da campanha salarial de 1998 a necessidade de ampliar a representação do local de trabalho, através do SUR (Sistema Único de Representação), acoplando a Comissão de Fábrica com a CIPA em diversas empresas.

Também muito ativo no processo de qualificação profissional dos trabalhadores químicos do ABC, no projeto Alquimia.

Ativo na luta para garantir em 2001 que a antiga Kolinos, e atual Colgate, com a mobilização dos trabalhadores que a produção de higiene bucal continuasse em São Bernardo, como centro de produção de toda a América Latina.

Airton Cano, também da Basf, e atual coordenador da Fetquim, lembra de Sérgio Novais contribuiu muito para a consolidação da organização do ramo químico, a Confederação dos Trabalhadores Químicos da CUT, tendo dado continuidade ao trabalho internacional da CNQ e da sua direção de finanças. Foi diretor, também, da ICEM (Internacional dos Trabalhadores Químicos), e após a fusão com todo o setor industrial, foi da sua direção executiva.

Nestes últimos anos dedicou-se à organização da Rede Basf de toda a América Latina, e principalmente do Brasil, tendo sido coordenador desta rede por diversas vezes. Contribuiu na organização da própria Federação dos Tabalhadores Químicos da CUT no Estado de São Paulo.

Sérgio Novais era filho de Antonio Erivaldo Novais e Neuza de Souza Novais. Deixa a esposa, Vera Lúcia, e os filhos Thiago e Rodrigo. Parte aos 62 anos e seu corpo conduzido ao Memorial Planalto, em São Bernardo.

SANTO ANDRÉ

Ryosho Matsushima, 96. Natural do Japão. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Zorayde Scanavachi Meira, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria da Conceição Velosina dos Santos, 88. Natural de Mercês (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilvanete Ramos dos Anjos, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Angelo Giubina, em Santa Bárbara D’Oeste (São Paulo). Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Francisco Rubim de Toledo, 87. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santos Rodrigues Vieira, 86. Natural de Janaúba (Minas Gerais). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 27, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.

Ivanilde Ferreira Paschoalini, 85. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Helvio Sarapu, 82. Natural de Machado (Minas Gerais). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Demianovick Cesta, 79. Natural de Itaporanga (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luzia Cazula Dornelas, 78. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Nascimento dos Ramos, 77. Natural de Portugal. Residia na Vila Califórnia, em Santo André. Dia 27, em santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Floriano Gomes da Cruz, 73. Natural de Buenópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Martins de Oliveira, 73. Natural de Francisco de Sá (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Correa de Oliveira, 73. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Aguero, 69. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Inêz Alves de Moura, 63. Natural de Pianco (Paraíba). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 27, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.

Evandro José da Silva, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Iracildo Aparecido Ferreira Lima, 55. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Luciana Oliveira da Silva, 47. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio Galdino, 46. Natural de Altônia (Paraná). Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo, Capital. Azulejista. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Juliana Fernandes Moura, 12. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Estudante. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Marlene Sanches Leitão, 73. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Guarujá, em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Gildenicio Granja, 67. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Hilda da Silva Lemos, 68. Natural de Piraí (Rio de Janeiro). Residia no Parque Dorotéia. Dia 26. Cemitério Santa Rosa, em Barra do Piraí (Rio de Janeiro).

Francisco Gonçalves de Oliveira, 63. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.

João Saturnino Pereira, 61. Natural de Buenópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Valdecir Santana Amâncio, 55. Natural de Buenópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

José Freire Bezerra, 54. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Cleonice de Jesus Alves, 54. Natural de Mariluz (Paraná). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Claudio Azevedo do Nascimento, 47. Natural de Magé (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Roberto. Dia 26. Cemitério Santo Antonio, em Osasco (São Paulo).



M A U Á

Ana Araujo de Moura, 85. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Vita Alves Ferreira de Oliveira, 74. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

José de Souza Filho, 58. Natural de Simplício Mendes (Mauá). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Rosenei Cruz Goldman Santos, 48. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Israel Pereira de Lima, 42. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia n Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Miriam Aparecida Bernardino, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Santo André. Cemitério São José.